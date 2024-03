Bologna: il Mimit dà il via alla seconda edizione dell’Innovation Roadshow con le CTE

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) e Invitalia, dopo i risultati raggiunti nel 2023, dà il via alla seconda edizione di Innovation Roadshow, il tour dell’innovazione che coinvolge le città che ospitano le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate dal MIMIT.

L’edizione 2024 si concentrerà sulle opportunità di matching e networking tra startup, PMI, imprese del territorio e i principali investitori pubblici e privati, con l’obiettivo di creare sinergie strategiche per lo sviluppo imprenditoriale e convalidare il ruolo delle CTE come aggregatori di innovazione sul territorio e acceleratori di sviluppo. Gli incontri si svolgeranno lungo tutto il territorio nazionale con sette tappe strategiche nelle città di Bologna, Campobasso, Taranto, Cagliari, Napoli, Pesaro e Genova.

L’obiettivo è quello di mettere in rete i territori con l’ecosistema dell’innovazione e far conoscere gli incentivi nazionali del Ministero a sostegno delle imprese innovative. Il tour 2024 partirà nel mese di marzo da Bologna e affronterà il tema “IoT e industria 4.0”, con una sezione speciale dedicata all’expo delle CTE, in cui ogni Casa e i rispettivi partner avranno l'opportunità di presentare le sperimentazioni condotte e le soluzioni sviluppate, coinvolgendo sia le Case stesse che le startup e le imprese del proprio ecosistema.

"Il roadshow è una notevole opportunità di confronto e di collaborazione con le altre Case delle Tecnologie Emergenti per connettere i territori e le aziende con l'innovazione disponibile e customizzabile sulle esigenze delle piccole e medie imprese attraverso gli incubatori e i laboratori di ricerca promossi dalle CTE" spiega la coordinatrice della CTE di Pesaro, Maria Laura Maggiulli.

Il Roadshow si terrà il 14 e 15 Marzo all'Opificio Golinelli di Bologna e in alcuni dei principali luoghi dell'innovazione del capoluogo emiliano.