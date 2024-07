Transizione 5.0: le istruzioni per l’uso in una tavola rotonda del Sole 24Ore con Urso e Unioncamere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 25 luglio alle ore 11:00 si terrà l’evento digitale “Transizione 5.0: istruzioni per l’uso” organizzato dal Sole 24 Ore e Unioncamere, a cui interverranno il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Ministro Adolfo Urso. Inoltre, durante l’evento, verrà presentato dai tecnici del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il Decreto attuativo del piano Transizione 5.0, illustrando le procedure e regole di accesso alle agevolazioni, mentre gli esperti di Unioncamere delineeranno il ruolo che in tutto questo avranno il Sistema Camerale e i suoi Punti Impresa Digitale (PID). I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di commercio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici. Al network di punti «fisici» si aggiunge una rete "virtuale" attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digitali: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media. - (PRIMAPRESS)