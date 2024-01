Vela: Genova Capitale Europea dello Sport 2024 festeggia i 30 anni della Classe Mini Italia a Palazzo Ducale

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Nell'anno in cui Genova alza il sipario sul calendario di eventi per celebrare il suo titolo di Capitale Europe dello Sport 2024 dell'Aces, la città della lanterna si appresta a festeggiare i primi 30 anni della ClasseMini Italia, l'organizzazione di riferimento nel mondo della vela d'altura, spegnerà le candeline del compleanno a Palazzo Ducale. L'evento, in programma per il 20 Gennaio 2024 vedrà la partecipazione di atleti di spicco, cariche istituzionali e rappresentanti della Federazione Italiana Vela (FIV). - (PRIMAPRESS)