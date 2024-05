Inchiesta Liguria: il 23 maggio fissato l’interrogatorio del governatore Toti. Ascoltati anche Bucci e Aponte

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il presidente della Liguria Giovanni Toti, ancora agli arresti domiciliari dal 7 maggio per l'inchiesta su casi di corruzione, sarà interrogato il prossimo 23 maggio. Il governatore ligure era già comparso davanti al Gip, avvalendosi però della facoltà di non rispondere. In seguito,l'avvocato aveva presentato richiesta d'interrogatorio da parte del suo assistito, che intanto ha potuto leggere gli atti. Nei prossimi giorni, saranno ascoltati come persone informate dei fatti il sindaco Bucci e l'armatore Aponte. - (PRIMAPRESS)