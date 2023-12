Super G femminile: a St.Moritz la 23ª vittoria in carriera di Sofia Goggia davanti a Cornelia Huetter

(PRIMAPRESS) - SVIZZERA - Sofia Goggia nel Super G di St.Moritz è una 'valanga rosa'. È la 23ª vittoria in carriera dell'atleta azzurra ottenuta con una strepitosa discesa nella seconda parte di gara. Al quinto posto Federica Brignone che solo per un errore non è salita sul podio. Ed infine la settima posizi9ne è di Marta Bassino. L'atleta bergamasca stravince sulle nevi svizzere rifilando 1" di distacco a Cornelia Huetter, seconda, e Lara GutBehrami,terza. Quarto posto per la leader iridata Mikaela Shiffrin. Caduta,fortunatamente senza conseguenze, Irene Curtoni.Ragazze di nuovo in pista domani a St.Moritz per la discesa libera. - (PRIMAPRESS)