Sci: Dominik Paris domina la gara di libera in Val Gardena e conquista la 22ª vittoria in carriera

TRENTINO - Sci,Domink Paris trionfa in Val Gardena con una discesa perfetta nella gara di libera. Il 34enne di Merano stacca di 44 centesimi il campione norvegese Kilde e di 60 l'americano Bennett. Paris coglie la 22ma vittoria in carriera, ben undici anni dopo la prima a Bormio. Sulla Saslong, ottimo settimo posto di Mattia Casse, ex aequo con il leader di Coppa del Mondo, lo svizzero Marco Odermatt. L'altro azzurro Florian Schieder chiude 16°, mentre Christof Innerhofer è al 20° posto.