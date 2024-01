Sci: Sofia Goggia mette a segno il primo successo stagionale in Austria. Sul podio Venier e Delago

(PRIMAPRESS) - ALTENMARKET (AUSTRIA) - Sofia Goggia mette a segno il primo successo stagionale in discesa e lancia un urlo liberatorio. Ci era già andata vicina a St. Moritz (seconda) e in Val d'Isere (quarta), oggi senza essere perfetta ("Qualche sbavatura in alto" ha commentato) si è lasciata alle spalle l'austriaca Venier di 10 centesimi. E sul podio dopo 4 anni risale Nicol Delago, terza a 34/100 a pari merito con l'altra austriaca Puchner. Per Goggia è il 24° successo in Coppa del Mondo (eguaglia Federica Brignone in testa alla classifica delle plurivincitrici), il 18° in discesa: meglio di lei nella storia solo Vonn (43), Moser Proell (36) e Goetschl (24) - (PRIMAPRESS)