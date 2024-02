Sci, Coppa del Mondo in Svizzera: l’assolo italiano di Marta Bassino e Federica Brignone

(PRIMAPRESS) - SVIZZERA - Per la 'valanga rosa' alla Coppa del Mondo di Crans Montana. Marta Bassino vince la libera (primo successo in Coppa del Mondo in questa specialità, dopo sei in superG) davanti a Federica Brignone. Completa il podio l'elvetica Lara Gut, quarta la sorpresa Elvedina Muzaferija (BosniaErzegovina),quinta Laura Pirovano (che accarezza a lungo il sogno del podio). Giornata di grazia per la Bassino, per- fetta lungo tutta la discesa. Margine netto sia sulla Brignone (0"54), sia sulla Gut (1'11"). - (PRIMAPRESS)