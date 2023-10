Si ai XX Giochi del Mediterraneo: la conferma dello svolgimento da parte dei ministri Abodi e Fitto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi e dal Ministro degli Affari Europei, Fitto arriva l'assicurazione del regolare svolgimento dei giochi del Mediterraneo. Un chiarimento arrivato dopo l'incontro di oggi a seguito della situazione precaria relativa all’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto. Alla riunione di oggi al ministero hanno partecipato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 Ferrarese, il Presidente della Regione Puglia Emiliano, il Sindaco di Taranto Melucci, il Presidente del CONI Malagò e il Presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo Tizzano.

Tutto era nato da una nota del 31 luglio 2023, con la quale il Presidente del C.O.N.I. aveva comunicato la sua posizione in ragione dei significativi ritardi nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell’organizzazione dei Giochi.A quella del C.O.N.I. si è aggiunta quella del 9 settembre 2023, con la quale il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, nel prendere atto dell’assenza del Comitato Olimpico all’interno del Comitato Organizzatore, condizione indispensabile prevista dal contratto sottoscritto, ha comunicato al Presidente Malagò la necessità di attivare, con urgenza, tutte le iniziative ritenute necessarie per assicurare il regolare svolgimento dei Giochi. Si aggiunge anche la nota inviata sempre dal Comitato Internazionale Giochi del Mediterraneo il 13 ottobre, con la quale, a 2 anni e 9 mesi dallo svolgimento dell'evento, si chiede di presentare il master plan entro il prossimo 30 ottobre.

I Ministri Abodi e Fitto,dunque, hanno confermato l’impegno del Governo a garantire il regolare svolgimento a Taranto dei XX Giochi del Mediterraneo hanno rappresentato la necessità di modificare in modo sostanziale l’attuale governance del Comitato organizzatore anche mediante la costituzione di un nuovo Comitato organizzatore; hanno confermato l’impegno del Governo, allo stanziamento di eventuali ulteriori somme occorrenti per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, anche alla luce dell’incremento dei costi, nonché per garantire l’organizzazione e il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo; hanno confermato la volontà del Governo di pervenire, entro il 30 ottobre 2023, all’approvazione del masterplan dei Giochi, previo inoltro al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. - (PRIMAPRESS)