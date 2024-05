Tv: Iceberg, il programma di Patrizia Barsotti su Anita Tv sabato in onda da Piazza di Siena a Roma con il 91° CSIO

(PRIMAPRESS) - ROMA - La passione per i cavalli e l'appuntamento internazionale di Piazza di Siena a Roma, con il 91° CSIO, per questa puntata di Iceberg in programma sabato 25 maggio (ore 13) – il contenitore di informazione realizzato in collaborazione con l’agenzia di stampa Askanews e in onda su Anita TV (canale 88 DTT) – si dà appuntamento direttamente dall'Ovale erboso di Villa Borghese. Ai microfoni di Patrizia Barsotti Interverranno Marco Di Paola (Presidente FISE), Simone Perillo (Segretario Generale FISE), Alessandro Giachetti (Responsabile Dipartimento Polo FISE), Gianluigi Giovagnoli (Responsabile ufficio veterinario FISE), Uliano Vezzani (Chef de piste Piazza di Siena) e gli atleti in gara Marina Simoni e Giacomo Casadei. Nel corso della puntata, inoltre, ci saranno i contributi realizzati in esclusiva con Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani) e Giovanni Malagò (Presidente CONI). - (PRIMAPRESS)