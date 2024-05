91º CSIO Piazza di Siena: la presentazione a Roma tra arte e riconoscimento del “cavallo atleta”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato nell'Ovale di Villa Borghese a Roma, il 91° Csio di Piazza di Siena-Master D’Inzeo, il concorso ippico internazionale che allo sport ha voluto unire arte, restauri, impegno verso la biodiversità e l'anticipazione di un progetto di trasformazione in Fondazione dell'intera sistema di valorizzazione di Villa Borghese come ha anticipato il ministro Abodi. il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Negli anni, l'appeal di Piazza di Siena in Italia e all'estero è andato via via aumentando: "L'avventura era iniziata con tantissimi pregiudizi da parte di diverse istituzioni - ha aggiunto il Presidente del CONI, Giovanni Malagò -. Si riteneva che questo luogo potesse perdere la sua bellezza e la sua connotazione storica. I fatti, e gli anni, hanno dimostrato come tutti ne abbiano invece beneficiato". C'è la storicità, ma c'è ovviamente anche la competizione sportiva, a due mesi dall'appuntamento olimpico. "Per questo - ancora Malagò -, Piazza di Siena sarà l'occasione per verificare lo stato dell'arte dell'equitazione italiana". Tra l'Ovale e il Galoppatoio di Villa Borghese - dove si svolgerà anche la tappa romana di Italia Polo Challenge - ci sarà il presente (con cavalieri e amazzoni provenienti da tutto il mondo), ma anche il futuro dell'equitazione, "per offrire una visione completa del cavallo - come spiegato dal Presidente della Fise, Marco Di Paola -, che solo in Italia è riconosciuto come atleta all'interno dell'ordinamento giuridico". L'Ovale di Villa Borghese, di color verde splendente, non può che richiamare un altro verde famosissimo nel mondo dello sport, quello dell'All England Club. "Piazza di Siena è un po' la Wimbledon degli sport equestri, per bellezza, complessità e per la presenza di tantissimi atleti - le parole dell'Assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato -. Ed è l'emblema di come la collaborazione di tutti porti a godere di un bene che fino a poco tempo fa non era come lo vediamo oggi. E gli interventi continueranno".

Prima giornata di controlli il 22 maggio e mercoledì l'apertura con il concerto promosso da Intesa San Paolo.