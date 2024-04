Serie A: finisce in parità il derby del Sud tra Napoli e Roma 2-2, partenopei spreconi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Addio qualificazione Champions per un Napoli che in coerenza con le precedenti partite al "Maradona" ha sprecato l'impossibile e l'ennesima ghiotta occasione di farsi avanti in classifica per sperare nell'impresa finale nelle ultime quattro partite che restano da giocare in serie A. Attacco poco incisivo e soprattutto sono venuti meno quelli che l'anno scorso ad ogni tiro mettevano a segno una rete, primo tra tutti un generoso, ma troppo impreciso Osimhen. Almeno oggi la difesa del Napoli sembrava in palla, fino all'ingenuità del solito Juan Jesus che ha provocato il rigore dello 0-1 per la Roma e al 2-2 siglato dalla Roma, con l'attaccante giallorosso tenuto in gioco da un distratto Di Lorenzo. Alla fine il pari sta davvero stretto a questo Napoli che però è il lontano parente, seppur molti giocatori

IL TABELLINO

NAPOLI-ROMA 2-2

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 6, Juan Jesus 4.5, Olivera 6,5; Anguissa 5, Lobotka 6, Cajuste 5 (24' st Traorè 5,5 - 43' st Ostigard sv); Politano 5,5 (25' st Ngonge 6), Osimhen 6.5 , Kvaratskhelia 6.5 (41' st Raspadori sv). A disp.: Idasiak, Contini, Natan, Dendoncker, Mazzocchi, Mario Rui, Lindstrom, Simeone. All.: Calzona 5.5

Roma (4-3-2-1): Svilar 7,5, Kristensen 6 (41' st Baldanzi sv), Mancini 6, Ndicka 5,5, Spinazzola 6; Bove 6 (24' st Renato Sanches 5), Cristante 5,5, Pellegrini 5; Dybala 6, El Shaarawy 5 (16' st Angeliño 6); Azmoun 6 (24' st Abraham 6,5). A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Huijsen, Zalewski, Aouar, Pagano, Joao Costa. All.: De Rossi 6

Arbitro: Sozza 1

Marcatori: 14' st rig. Dybala (R), 19' st Olivera (N), 39' st rig .Osimhen, 44' st Abraham (R)

Ammoniti: Rrahmani (N), Anguissa (N)

Espulsi: -

Note: - - (PRIMAPRESS)