Tennis: ai Master 1000 di Madrid, Sinner strapazza Sonego ed ora attende il vincente tra Katov e Thompson

MADRID - Anche se Jannik Sinner non ama particolarmente la terra rossa, nell'esordio al Masters 1000 in Spagna la sua vittoria sul collega di doppio Lorenzo Sonego è stata netta. Ed ora giocherà con il vincente di Kotov-Thompson.

