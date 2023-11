Sci: archiviato senza gare il Matterhorn Cervino Speed Opening per le tempeste di neve

(PRIMAPRESS) - CERVINIA - Matterhorn Cervino Speed Opening archiviato senza neanche partire. Un mondiale nato sotto la cattiva stella del meteo: lo scorso anno annullata per carenza di neve e quest'anno per una tempesta che ha reso impraticabile la pista costruita nei mesi scorsi con grande determinazione dagli organizzatori.

Ieri sabato è stata annullata la gara-1 sulla Gran Becca di Zermatt-Cervinia; la Coppa del Mondo maschile partirà solo il 18 novembre a Gurgl con uno slalom. Le donne, invece, ci proveranno da mercoledì 15 prossimo ma le incognite restano le stesse anche per il loro appuntamento.

Per la seconda stagione consecutiva, dunque, salta l'apertura della velocità di una Coppa del Mondo che avrebbe dovuto vivere le prime gare transfrontaliere nella storia dello sci internazionale. Niente doppia discesa per gli uomini sulla “Gran Becca”: dopo la cancellazione di ieri, questa mattina già poco dopo le 6.30, la FIS ha comunicato che pure l'originale gara-2, in programma oggi non ci sarà. Agli organizzatori resta l'amarezza degli sforzi fatti nei lunghi mesi delle fasi preparatorie sia pure disseminate da non poche polemiche. - (PRIMAPRESS)