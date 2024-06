Valle D’Aosta: è allerta meteo arancione per esondazioni e frane. Cervinia isolata

(PRIMAPRESS) - VALLE D'AOSTA - La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per la Valle d'Aosta. Possibili esondazioni,frane e colate di detriti.Proprio a causa di una frana sulla regionale della Valtournenche Cervinia è isolata. Criticità anche in zone piemontesi come l'Ossola. Esondati i torrenti Ovesca e Anza, in valle Anzasca. A Macugnaga il torrente Tambach ha causato allagamenti nel centro del paese.Valico del Sempione chiuso per frana. Diramata l'allerta gialla per diverse zone di Piemonte, Lombardia,Trentino-Alto Adige e Veneto. - (PRIMAPRESS)