Saldi: da oggi gli sconti di stagione. Contrastanti le previsioni dove peserà inflazione e meteo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi al via i saldi estivi di questa pazza stagione. Oltre 3mld la spesa prevista da un'ottimista Confcommercio con una media di circa 92 euro a persona. Leggermente diversa la previsione di Cna Turismo e Commercio, secondo cui la spesa a consumatore sarà tra i 120-130 euro ma senza raggiungere il volume complessivo di oltre 3mln di euro. Un importo, secondo l'associazione,che non riuscirà a ribaltare l'andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo. Il maltempo, l'inflazione, la perdita di potere d' acquisto delle famiglie con più tendenza al risparmio come rilevato nei giorni scorsi dall'Istat. Per Confesercenti, un consumatore su due (55%) è pronto a comprare. Era il 61% nel 2023. - (PRIMAPRESS)