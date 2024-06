Meteo: afa da bollino arancione in 17 città con picchi oltre i 40 gradi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna l'afa da bollino arancione in 17 città dopo allerte meteo per le forti precipitazioni. Nel bollettino sulle ondate di calore redatto dal ministero della Salute non risultano,però, città in rosso. Diciassette le città con bollino arancione: Ancona, Bologna,Bolzano,Brescia,Campobasso, Catania, Firenze,Frosinone,Latina, Palermo,Perugia, Pescara,Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Con il bollino arancione le temperatura sono elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti collaterali sulla salute, in particolare per anziani, malati, bambini. - (PRIMAPRESS)