Roland Garros: è Carlos Alcaraz a vincere lo Slam parigino contro Alex Zverev

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Carlos Alcaraz vince il Roland Garros superando 6-3 3-6 5-7 6-1 6-2 Alex Zverev in finale. Per lo spagnolo è il 3° Slam vinto in carriera, uno per ogni superficie (Us Open nel 2022, Wimbledon nel 2023). Il tedesco, invece, resta ancora a secco di titoli Slam: per lui è la seconda sconfitta in finale. Partita da 4h20', Alcaraz sembrava in crisi dopo aver perso il 3° set. Ma poi la grande reazione, complice qualche errore di Zverev, è il successo è arrivato. - (PRIMAPRESS)