Addio ad Anouk Aimée (92), indimenticabile in “Un uomo, una donna” di Lelouch con Trintignant

(PRIMAPRESS) - PARIGI - E' morta a 92 anni l'attrice francese Anouk Aimée, che fu protagonista con Mastroianni con Fellini in "La Dolce vita" e in "8 e 1/2". Per i francesi, il film che l'ha resa immortale è stato "Un uomo, una donna" di Lelouch, al fianco di Jean-Louis Trintignant, pellicola che le valse una nomination agli Oscar. Nel 1980 migliore attrice a Cannes con il film di Bellocchio "Salto nel vuoto" Nel 2002 il César onorario e l'anno dopo l'Orso d'oro alla carriera a Berlino. - (PRIMAPRESS)