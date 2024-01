Open d’Australia: Jannik Sinner si prepara ad affrontare in semifinale Novak Djokovic

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Ora tutta l'attenzione degli Open d'Austalia è tutta sul big match tra il giovane tennista italiano Jannik Sinner e il 37enne Novak Djokovic. Oggi Sinner ha battuto Rublen, volando in semifinale. L'altoatesino è approdato alla semifinale degli open di Melbourne,primo Slam stagionale, battendo il russo Rublev in tre set, 64 76 (5) 63, 2h38'. Per Sinner è la seconda semifinale in un torneo dello Slam della carriera dopo quella di Wimbledon nel luglio scorso. - (PRIMAPRESS)