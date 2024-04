Conference League: la Fiorentina è in semifinale dopo la vittoria per 2-0 sul Viktoria Plzen

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Conference League. Per sbloccare ed assegnare la vittoria ai viola occorre l'uomo in più e i supplementari. E' qui che la Fiorentina trova i gol che portano alla semifinale.Il Vik- toria Plzen (dopo lo 0-0 dell'andata) va al tappeto per la zampata di N.Gonzalez su azione d'angolo (92') e per il contropiede concluso felicemente da Biraghi (108'). Sono le firme sul 2-0. Viola dominanti, due pali (Belotti al 31', M.Quarta al 104') e tante occasioni su cui si è esibito Jedlicka (clamorosa parata su Kouamé). Episodio importante al 66', rosso a Cadu per il fallo da dietro su Dodò. - (PRIMAPRESS)