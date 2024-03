Master Miami: Jannik Sinner è ai quarti. Liquidato l’australiano O’Connell (6-4,6-3). Oggi match con Machac

(PRIMAPRESS) - MIAMI (USA) - Jannik Sinner accede ai quarti di finale al Masters 1000 di Miami superando in due set (6-4 6-3) l'australiano Chris O'Connell. Ora affronterà il ceco Tomas Machac, che ha avuto la meglio su Matteo Arnaldi (63 63) e ha 'evitato' un nuovo derby azzurro dopo quello fra Sinner e Vavassori. Sul Grandstand, il n.3 del mondo non parte bene: subito un break che porta avanti l'australiano. Sul 4-2, però, Sinner mette il turbo e vince 7 giochi di fila. L'incontro si risolve in 1h51'. - (PRIMAPRESS)