Tennis: i problemi all’anca non fermano Jannik Sinner che accede ai quarti dopo la vittoria con Khachanov

(PRIMAPRESS) - MADRID - Nonostante le preoccupazioni della vigilia per il fastidio all'anca, Jannik Sinner vince sulla terra rossa del Master 1000 di Madrid. Così l'altoatesino accede ai quarti dopo aver battuto in rimonta il russo Karen Khachanov (numero 17 Atp e sedicesima testa di serie), che nel precedente turno aveva eliminato Cobolli. Finisce 5-7 6-3 6-3 per l'azzurro, dopo 2 ore e 12' di gioco. Ai quarti troverà il vincente della sfida tra il canadese Auger-Aliassime e il n.5 del seeding, il norvegese Ruud. - (PRIMAPRESS)