Gp F1 USA: l’iridato Verstappen vince davanti a Norris (McLaren). Squalificati Leclerc e Hamilton

(PRIMAPRESS) - AUSTIN (USA) - Con il titolo iridato già in tasca, Verstappen si prende ad Austin anche il Gp Usa di F1 rimontando dalla sesta alla prima posizione. Per l'olandese della Red Bull è la 50ª vittoria in carriera (30ª nelle ultime 40 gare). Fino al 29° giro (su 56) si era aperta la sfida con un velocissimo Norris (3°), che poi perde nel finale anche il 2° posto sorpassato dal passista' Hamilton su Mercedes. Dopo la pole di Leclerc, l'attesa della Ferrari era vedere un podio per due ma arriva una squalifica. - (PRIMAPRESS)