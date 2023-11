Gp Brasile: dalla pole alla vittoria per Verstappen davanti a Norris (McLaren) e Alonso (Aston Martin)

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Max Verstappen ha vinto il GP di San Paolo. Il Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha dominato tutta la gara. L’olandese si è lasciato alle spalle il britannico Lando Norris, che ha conquistato un ottimo secondo posto con la sua McLaren. Fernando Alonso è riuscito a salire sul terzo gradino del podio con la Aston Martin, al termine di una testa a testa con Perez. Charles Leclerc ha dovuto rinunciare alla gara. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro nel corso del giro di formazione e dunque non è nemmeno riuscito a posizionarsi sulla griglia di partenza. Il monegasco, che sarebbe scattato in prima fila accanto a Max Verstappen e che avrebbe potuto lottare per il podio, avrebbe accusato un problema di natura idraulica sulla propria monoposto e avrebbe così perso il controllo della vettura. Il Cavallino Rampante ha così potuto contare sulla sola presenza in pista dello spagnolo Carlos Sainz, che ha terminato la gara al sesto posto. - (PRIMAPRESS)