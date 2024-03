F1 Gp Australia: a Melbourne è pole position di Max Verstappen con il record di 1’15”915

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Pole record per Max Verstappen a Melbourne. Il pilota ridato migliora il record della pista australiana in 1'15"915 e segna 270 millesimi alla Ferrari di Sainz. In seconda fila Perez e Norris, in terza Leclerc che non riesce a portare l'ultimo tentativo di attacco. Tsunoda entra in Q3 e chiude con un buon 8° tempo, quinta fila per le Aston Martin. In Q2 la sorpresa negativa è Hamilton, eliminato con l'11° tempo, mentre Russell si 'salva' precedendo di appena 6 centesimi il compagno in Mercedes. - (PRIMAPRESS)