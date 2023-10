F1 Messico: vince il solitario Verstappen sul podio con Hamilton e le Ferrari al 3º e 4º posto con Leclerc e Sainz

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Il Gp del Messico vede ancora un solitario Verstappen sul podio più alto insieme ad Hamilton e la Ferrari di Leclerc che ha terminato la gara al 3º posto davanti al suo collega di team Sainz. In partenza Leclerc resta preso in mezzo ad un gruppetto e: Verstappen passa, Perez finisce fuori. Max cede il comando col pitstop e se lo riprende con la Ferrari ai box, poco prima che un incidente a Magnussen 'chiami' la bandiera rossa. Nuovo start (con metà gara esatta),le Mercedes hanno la mescola media e la gara diventa a rischio ma poi Hamilton passa Leclerc mentre Russell non ce la fa con Sainz, anzi subisce l'attacco di Norris nel finale che lo supera in uno spettacolare sorpasso. - (PRIMAPRESS)