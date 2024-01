Golf: l’Italia batte in finale l’Irlanda e conquista la sesta edizione dell’Octagonal Match a Cadice

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - L’Italia ha battuto in finale per 5,5 a 3,5 l’Irlanda e ha vinto da assoluta protagonista la sesta edizione dell’Octagonal Match che si è svolto sul percorso del Costa Ballena Ocean Golf Club, a Rota nei pressi di Cadice in Spagna. Un successo alla prima uscita stagionale in cui gli azzurri hanno prima dominato il girone di qualificazione e poi avuto ragione degli irlandesi con una rimonta nei singoli, dopo lo svantaggio nei doppi, a conferma di un settore giovanile che si esprime su ottimi livelli.

Le otto squadre partecipanti sono state divise in due gruppi di quattro dove ognuna ha affrontato le altre tre con classifica a punti. L’Italia ha guadagnato la finale imponendosi nel proprio raggruppamento dopo aver pareggiato con la Spagna (4,5-4,5), che difendeva il titolo, e battuto Inghilterra (6-3) e Svizzera (7,5-1,5). Prima anche l’Irlanda nel suo girone che ha superato il Portogallo (7-2) e l’Olanda (6,5-2,5) e pareggiato con la Germania (4,5-4,5). Per la terza posizione la Germania ha sconfitto per 5-4 gli iberici.

Nella finale l’Italia è andata in svantaggio per 1-2 nei doppi, che nei primi tre incontri aveva sempre vinto (nove su nove). Nardini-Florioli hanno mantenuto l’imbattibilità superando Sean Keeling/Jack Murphy (4/3), ma gli irlandesi hanno reagito con Fionn Dobbin/Donnacha Cleary (1 up su Giovanni Binaghi/Lucas Nicolas Fallotico) e con Jack Hearn/David Sheil (1 up su Filippo Ponzano/Alessio Scaramastra). Nei singoli gli azzurri hanno ribaltato la situazione con i successi di Lucas Nicolas Fallotico (5/4 su Jack Murphy), Filippo Ponzano (2/1 su Jack Hearn), Giovanni Binaghi (3/2 su Donnacha Cleary) e di Marco Florioli (1 up su Davis Shiel). A completare il risultato il pari di Alessandro Nardini con Sean Keeling e la vittoria ininfluente di Fionn Dobbin (4/3 su Alessio Scaramastra). Il team è stato accompagnato dagli allenatori Alessandro Bandini e Giorgio Grillo.

E' il primo successo degli italiani in questo torneo, ma avevano ottenuto una vittoria anche nel 2017, quando l'evento, nato nel 2001, era un Quadrangolare, formula variata dal 2018.