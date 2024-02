Napoli: 16 arresti della GdF per droga a 4 gruppi criminali che operavano tra Calabria, Emilia Romagna e Spagna

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Operati 16 arresti per droga dalla Guardia di Finanza nel napoletano. Dalla provincia di Napoli estendevano la propria azione in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i 4 gruppi criminali dediti a traffico e spaccio droga sgominati da GdF di Napoli e Dda, che hanno eseguito 16 arresti. I reati contestati sono associazione per delin- quere finalizzata al traffico di so- stanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga,sequestro di perso- na a scopo di estorsione. Dalle indagini è emerso che venivano importati per lo più hashish e cocaina, come dimostrano i sequestri effettuati. - (PRIMAPRESS)