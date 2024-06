Euro 2024: Germania e Svizzera agli ottavi. Gli elvetici potrebbero incrociare l’Italia. Si decide questa sera

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Ad Euro2024, la Germania e la Svizzera sono agli ottavi nel Gruppo A. Gli elvetici hanno messo in discussione la leadership dei tedeschi a Francoforte con Ndoye che ha segnato al 28',ma il pari di Fullkrug arriva al 92'. Così la Germania conserva la testa di classifica (7 punti) che la Svizzera (5 punti) gli stava soffiando. La classifica interessa anche l'Italia. In caso di 2° posto (il 1° è già della Spagna) nel Gruppo B, gli azzurri incroceranno il cammino della Svizzera. Ma lo scopriremo questa sera al termine di Croazia-Italia. Partita difficile ma forse vedremo in campo un recuperato Dimarco.





