F1 Shanghai: l’inarrestabile Max Verstappen vince il Gp dopo Sprint e Pole. Podio per Norris e Perez

(PRIMAPRESS) - SHANGAI (CINA) - È dominio Verstappen nel Gp di F1 a Shanghai che dopo Sprint Race e pole, mette la firma anche anche sul big match. Norris su McLaren e l'altra Red Bull di Perez completano il podio asiat8co. Parte forte Alonso, ma l'asturiano dura poco in 2a posizione. Dopo uno start lento, provano a risalire le Ferrari su una pista dove non sono a loro agio. Una doppia Safety Car dal 23°al 31°giro per una rottura di Bottas prima e 2 contatti poi fa scattare i pit stop e spinge Leclerc e Sainz al 4° e 5° posto finale, il massimo che si poteva ottenere. Russell 6°,Alonso 7° - (PRIMAPRESS)