Europa League: la Roma travolge il Brighton all’Olimpico 4-0 e intasca il pass per i quarti

Europa League, la Roma travolge il Brighton 4-0 all'Olimpico. La Roma, dunque, si mette in tasca il pass per i quarti di Europa League. Il ritorno in Inghilterra giovedì. Giallorossi subito all'attacco. Dopo un colpo di testa di Lukaku ben parato da Svilar (7'), Ndicka devia sul palo un tiro di Adingra. Poi ecco il vantaggio Roma: 12', Paredes lancia perfettamente Dybala che scarta il portiere e insacca. La partita è divertente. La Roma trova il raddoppio prima dell'intervallo (43', Lukaku).Nella ripresa è goleada con Mancini (64') e Cristante (71'). Unico neo dell'atmosfera del match, l'inammissibile accoltellamento e rapina dei due tifosi inglesi nel centro di Roma.