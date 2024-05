Eurocoppe: la Roma sconfitta in casa con il Bayer e punto prezioso dell’Atalanta a Marsiglia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei match di Eurocoppe: la Roma va ko in casa 0-2 con il Bayer e l'Atalanta conquista un pari a Marsiglia.All'Olimpico il risultato è assicurato da Wirtz (28') e Andrich (73'). In Francia gli orobici vanno avanti con Scamacca (11'), ma vengono subito ripresi da Mbemba (20') In Conference League, la Fiorentina ag- gancia il successo 3-2 contro il Club Brugge con Nzola al 91'. Viola avanti con Sottil (5'),pari su rigore di Vana- ken (17'). Belotti (37') e Thiago (63') fanno botta e risposta, poi c'è Nzola. - (PRIMAPRESS)