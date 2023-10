Champions League: il Milan piegato dal Paris St.Germain (3-0). Ora qualificazione in salita

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il match di Champions League, tra Paris Sg e Milan non ha avuto storia per la squadra italiana. Il Milan è crollato al 'Parco dei Principi' sotto i colpi del Paris Sg di Mbappé: 3-0. Qualificazione tutta in salita. Dopo un buon inizio Milan (chance per Leao),escono fuori i parigini quando si accende Mbappè. L'attaccante francese scalda i guanti a Maignan,poi tira alto e infine,dopo una gran giocata di Zaire Emery, si 'beve' Tomori e batte il n.1 rossonero (32').A inizio ripresa annul- lato il raddoppio di Dembelé.Il 2-0 Psg arriva pochi minuti dopo con Kolo Muani (53'). Palo di Mbappé (82'). Il tris porta la firma di Lee Kang-In (89'). - (PRIMAPRESS)