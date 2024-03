Biathlon: la coppa del mondo di Lisa Vittozzi scrive ancora una pagina di storia italiana in questa disciplina

(PRIMAPRESS) - CANADA - Il trionfo in Coppa del Mondo di Lisa Vittozzi, pone l'atleta italiana nella storia del Biathlon. Ci è riuscita dopo il titolo conquistato da Dorothea Wierer nel biennio 2019-2020.

L’impresa di Lisa è riuscita nella tappa di Canomre, in Canada, dove all’atleta di Sappada è bastato un 21esimo posto nella mass start di oggi, che è stata vinta dalla francese Lou Jeanmonnot (prova chiusa un 32’55″0 e un solo errore al tiro), seguita a 11”9 e un errore dalla tedesca Janina Hettich e da Gilonne Guigonnat, transalpina anch’egli ed unica del podio a non aver commesso sbagli al poligono.

