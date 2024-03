G7, rientro a Roma di Meloni. Saltato il galà a Toronto per una manifestazione pro-Palestina

(PRIMAPRESS) - CANADA - Rientro a Roma per Giorgia Meloni dopo gli incontri, in veste di presidente del semestre italiano del G7, con il presidente USA, Joe Biden e il premier canadese, Trudeau. Ieri la Presidente del Consiglio italiano avrebbe dovuto partecipare al galà in programma all'Art Gallery di Ontario a Toronto ma una protesta pro-Palestina davanti al museo, ha impedito l'arrivo dei due rappresentanti di governo.

I manifestanti si sono radunati con cartelli e striscioni e hanno bloccato l'ingresso. Al terzo piano del museo il ricevimento è iniziato con i rappresen- tanti della comunità italocanadese, ma senza i capi dei riepttivi governi. - (PRIMAPRESS)