G7 Meloni: oggi in Canada per incontrare il premier Trudeau. Ieri il lungo colloquio con Biden

CANADA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi 2 marzo alle ore 11.30 (ora locale) incontrerà a Toronto il Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau. Si tratta del secondo appuntamento della settimana nel suo tour in qualità di presidente del semestre italiano del G7. Ieri Meloni aveva incontrato il presidente USA alla Casa Bianca. "Sto lavorando a un vertice del G7 concreto e sostanziale. Intendiamo innanzitutto riaffermare l'ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà e costruendo la pace per l'Ucraina". Ha detto la premier nel suo discorso a Washington. E, così facendo, penso che dobbiamo affrontare la narrativa che vuole "l'Occidente contro il resto". Pertanto, il nostro dialogo all'interno del G7 con il Sud del mondo è essenziale. La crisi in Medio Oriente è motivo di massima preoccupazione. Dobbiamo coordinare le nostre azioni per evitare un'escalation e, a questo proposito, sosteniamo pienamente gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno. Su questo l'Italia sta concentrando il suo contributo. Nel frattempo, stiamo collaborando con tutti gli attori regionali che devono prendere parte a qualsiasi risultato futuro. Dovremmo lavorare insieme su passi concreti per garantire la prospettiva dei due Stati, che è l'unica soluzione sostenibile a lungo termine. E poi, gli attacchi degli Houthi alle navi mercantili che mettono in pericolo la libertà di navigazione nel Mar Rosso sono inaccettabili. L'operazione navale europea Aspides, che, come sapete, è sotto il comando tattico italiano, è una risposta importante all'interruzione del transito attraverso il Mar Rosso". Al termine del colloquio che ha anticipato anche temi sul prossimo G7 in Puglia ed il summit NATO, la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Biden ha elogiato la"leadership della premier Meloni nel G7 e nell'Unione Europea nel sostegno all'Ucraina". Lo riferisce la stessa Casa Bianca dopo l'incontro bilaterale.