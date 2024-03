G7, Meloni a Trudeau: “Insieme per evitare l’escalation del conflitto in MediOriente”

(PRIMAPRESS) - TORONTO (CANADA) - G7, Meloni a Trudeau:risultati concreti "Sul G7 e sulla nostra cooperazione dobbiamo lavorare su risultati concreti per cambiare le cose". Così Giorgia Meloni a Justin Trudeau nel corso del faccia a faccia a Toronto "Dobbiamo evitare l'escalation del conflitto in Medio Oriente,di questo abbiamo parlato ieri con Biden", afferma. "Ricerca, infrastrutture, intelligenza artificiale, transizione ecologica sostenibile, sono molti gli ambiti in cui possiamo collaborare", ha aggiunto. Trudeau ha elogiato l'impegno del G7 e dell'Italia nel sostenere Kiev. - (PRIMAPRESS)