Al Fieracavalli Jumping Verona il transalpino Julien Epaillard fa bottino in sella a Cancun Torel Z

(PRIMAPRESS) - VERONA - Si chiude oggi Fieracavalli a Verona, la rassegna che si era aperta con il Jumping Verona valida per la Longines FEI Jumping World Cup. L’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli che si conferma l’appuntamento indoor più atteso nel calendario internazionale.

Nell'ultima giornata di gare, il fuoriclasse transalpino Julien Epaillard, già vincitore venerdì scorso, del Premio n. 2 presented by Banca Passadore (categoria a tempo, h. 150; 30.000 €) in sella a Hoover, oggi il 43enne francese si è ripetuto con Cancun Torel Z nel Premio n. 5 presented by Crivelli (categoria con winning round, h. 155) ovvero il Piccolo Gran Premio di questo CSI5*-W dotato di 100.000 euro di montepremi. Secondo piazza per Lorenzo De Luca che con F One Usa era sceso per primo in campo nel percorso decisivo, completandolo senza errori in 37”03. Il suo tempo è rimasto il migliore fino al turno di Epaillard, partito per ultimo dopo che era stato il più veloce nel giro iniziale.

Con un autentico cronometro in… testa, il ‘francese volante’ è stato nuovamente il più rapido e con un fantastico 36”78 l’ha spuntata per appena 25 centesimi di secondo sull’italiano.

Terzo posto per il britannico Ben Maher, campione olimpico individuale a Tokyo 2021, con Enjeu de Grisien (37”55). Attuale numero 7 del ranking FEI e 7º nella classifica della Longines FEI Jumping World Cup 2023-2024, della quale Verona è l’unica tappa italiana, Epaillard è appena alla seconda partecipazione a questo CSI5*-W. «Cancun è con me da quest’estate – spiega il francese – Abbiamo disputato insieme le prime gare in agosto a Saint Lò, dove ha subito vinto. Successivamente ha avuto un calo di condizione, ma a Oliva si è ripresa alla grande, vincendo ancora, e così l’ho portata a Verona con fiducia. Non ha esperienza a questi livelli, è al suo primo 5 stelle, ma è veloce e l’ha fatto vedere… Adesso spero proprio di far bene anche nel Gran Premio di domani con Donatello d’Auge, che è uno dei miei migliori cavalli e attraversa un periodo di gran forma». Soddisfatto anche Lorenzo De Luca: «F One Usa sta saltando molto bene, così come gli altri cavalli che ho qui a Verona. Sono veramente contento della loro condizione. E del resto le performance che stanno offrendo parlano da sole. È stato un sabato davvero positivo. Dopo la vittoria nella gara a tempo (Premio n. 4 presented by Franco Tucci ndr), questo secondo posto è più che soddisfacente. Entrare in gara di fronte al pubblico veronese del resto offre emozioni vere. Il calore dei fan di casa fa la differenza!». - (PRIMAPRESS)