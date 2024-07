Verona: 130 agenti in campo per accompagnare alla frontiera immigrati irregolari

(PRIMAPRESS) - VERONA - È in corso nel veronese una massiccia operazione di prevenzione sul territorio con 130 agenti di polizia in campo che dovranno intercettare tutti i migranti irregolari per la loro espulsione. Dalle prime ore del mattiino si sta dando esecuzione ad un provvedimento dall'Autorità Giudiziaria e dal questore di Verona, e rintracciare stranieri irregolari con accompagnamento alla frontiera. In totale, 33 le misure cautelari di cui 26 custodie in carcere e 7 divieti di dimora; 44 le misure di prevenzione. - (PRIMAPRESS)