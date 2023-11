Verona: Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, tace nell’interrogatorio dei giudici

(PRIMAPRESS) - VERONA - Ascoltato in carcere a Verona per l'interrogatorio di garanzia con il Gip, il 22enne Filippo Turetta, accusato dell'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gip e Pm hanno lasciato il carcere dopo un colloquio di poco più di mezz'ora. Turetta è sorvegliato a vista, 24 ore su 24, nel reparto Detenuti protetti. Non si sa se abbia rilasciato dichiarazioni spontanee. - (PRIMAPRESS)