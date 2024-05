Superbonus, Tajani: “No a retroattività che mina la credibilità delle istituzioni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sul Superbonus l'emendamento del Mef prevede di dettare nuove regole anche per i primi 6 mesi del 2024, che ormai sono quasi del tutto trascorsi. Avrebbe un valore retroattivo. Ma la retroattività delle norme mette a rischio la credibilità delle istituzioni,significa allontanare investitori in un Paese che diventa poco affidabile". È il vicepremier Tajani che ancora una volta si dice anche pronto a modificare in Parlamento il testo del Mef voluto dal ministro Giorgetti. Posizioni diverse all'interno della maggioranza che lo stesso Tajani si affretta a chiarire che non minano assolutamente l'unità di governo.

In una intervista Tajani fa anche riferimento alle prossime elezioni europee, sottolineando che non si tratta di sfide personali tra Meloni e Schlein ma di coalizioni che hanno visioni diverse nel cambiamento necessario delle politiche europee. - (PRIMAPRESS)