Elezioni europee: oggi l’apertura dei seggi alle 7. Ieri affluenza al 14,64% (-3% sul 2009)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina i seggi per il voto delle elezioni europee apriranno alle 7 per chiudere alle 23. Ieri l'orario è stato dalle 15 alle 23 e l'affluenza, secondo il ministero degli Interni, a chiusura dei seggi ha votato il 14,64% degli aventi diritto. Sono i dati che il Viminale ha pubblicato sul portale 'Eligendo' e relativi a circa la metà delle sezioni (35.700 su 61.650). L'ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell'occasione l'affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate.

L'Italia eleggerà 76 eurodeputati e la soglia minima di accesso sarà il 4%. - (PRIMAPRESS)