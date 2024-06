Elezioni europee: oggi l’inedita apertura dei seggi alle 15 fino alle 23. 75 eurodeputati da eleggere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi pomeriggio l'apertura dei seggi per le elezioni europee. Un'apertura inedita perchè avverrà dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Normalmente in Italia le operazioni di voto sono previste nelle giornate di domenica, dalle 7 alle 23, e di lunedì, dalle 7 alle 15. Tuttavia, lo svolgimento delle elezioni a livello europeo è previsto tra il 6 e il 9 giugno 2024. Gli Stati membri possono scegliere il giorno preciso delle elezioni secondo le proprie consuetudini, ma le elezioni si devono concludere entro la domenica. Di conseguenza, per permettere al meglio lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, gli italiani andranno al voto durante il fine settimana per eleggere 75 eurodeputati. - (PRIMAPRESS)