Scontro Governo-Stellantis, Urso: “Al gruppo è andato il 40% incentivi ma per auto prodotte fuori dall’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si alza lo scontro a distanza tra governo italiano e il gruppo automobilistico Stellantis di cui fanno 12 marchi tra cui le francesi Citroen e Peugeot e la Fiat rimasta in Italia con due soli centri di produzione. Il marchio Fiat nei dati delle vendite di dicembre in Italia sarebbe stato superato dalla tedesca Wolkswagen tanto da far dire al ministro del Made in Italy Urso che già aveva avuto uno scontro a distanza con il Ceo del gruppo con sede nei Paesi Bassi, Tavares : Stellantis vende meno?Problema suo "Se a dicembre la Volkswagen ha superato nelle vendite in Italia Stellantis e i cittadini italiani hanno preferito acquistare un'auto prodotta all'estero, piuttosto che una fatta in Italia, a fronte di condizioni di mercato e incentivi simili, il problema non è del governo ma dell'azienda". Così il ministro Adolfo Urso "Negli scorsi anni il 40% degli incentivi è andato a Stellantis,ma la metà di questi sono finiti a modelli prodotti all'estero e importati in Italia. Non può continuare così". - (PRIMAPRESS)