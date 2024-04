Legge premierato: approvato disegno a firma Meloni-Casellati in Commissione Affari Costituzionali

(PRIMAPRESS) - Il disegno di legge costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio (sottoscritto dalla premier Giorgia Meloni e dalla ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati) è stato approvato dalla commissione Affari Costituzionali del Senato in prima lettura. Si tratta della modifica all’articolo 92 che inserisce in Costituzione il principio dell’elezione diretta fissando anche il limite dei due mandati.

Oltre all’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge, secondo quanto sottolineato dalla maggioranza, costituisce un più netto rafforzamento della stabilità del Governo ed inoltre dà la possibilità di abolire la nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (con modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione). - (PRIMAPRESS)