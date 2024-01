Ex Ilva: oggi nuovo tavolo Governo-Sindacati a Palazzo Chigi. Urso: "L'azienda è un asset strategico del Paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sindacati dell'ex Ilva convocati nuovamente, a distanza di due giorni, a Palazzo Chigi per questa sera alle 19. Dopo il no della proprietà ArcelorMittal ad un aumento di capitale, il governo aveva interessato Invitalia per trovare risorse ed investimenti per evitare la chiusura degli alti forni. Questa mattina il ministro del Made in Italy, Urso ha ribadito che l'azienda di acciaio è un asse strategico nazionale ed internazionale. "Siamo in un momento decisivo che richiama tutti massimo senso di responsabilità". Così il ministro delle Imprese e Made in Italy,Urso, è intervenuto al Senato. Urge "una svolta netta rispetto alle vicende non esaltanti degli ultimi 10 anni". All'azienda servirebbe un aumento di capitale immediato, ma Arcelor Mittal non vuole iniettare nuove risorse. Il momento richiama "tutti al senso di responsabilità", ha detto Urso. - (PRIMAPRESS)