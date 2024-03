Acciaierie d’Italia: nominati dal ministro Urso i commissari Fiori e Tabarelli. Affiancheranno Quaranta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto di nomina a commissari straordinari di Acciaierie d'Italia del professor Giovanni Fiori, esperto di corporate governance e internal auditing, e del professor Davide Tabarelli, presidente di NeNomisma Energia ed esperto di tematiche ambientali. Lo ha reso noto il Mimit. Fiori e Tabarelli "andranno ad affiancarsi a Giancarlo Quaranta, già nominato commissario straordinario della società lo scorso 20 febbraio".

Urso ha poi sottoscritto il decreto di nomina del nuovo organo commissariale del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria individuando Alessandro Danovi, già commissario della procedura ed esperto di risanamento d’impresa, Francesco di Ciommo, esperto in diritto bancario e finanziario, e Daniela Savi, esperta in gestione della crisi d'impresa e in materia fiscale. La nomina, si legge in una nota del Mimit, segue le dimissioni dei commissari straordinari del gruppo Ilva in A.S. da parte di Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo. - (PRIMAPRESS)