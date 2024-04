Elezioni Basilicata: vince ancora il Centrodestra con Vito Bardi per un secondo mandato alla presidenza della regione

(PRIMAPRESS) - BASILICATA - Lo scrutinio definitivo dovrà ancora affinare il risultato ma la Basilicata torna al Centrodestra nelle elezioni regionali. Bardi:"La vittoria è chiara" "In attesa di un dato più vicino al definitivo,si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria". Lo ha scritto, in una nota, Vito Bardi (centrodestra), riconfermato alla guida della Regione Basilicata. Piero Marrese, candidato del centrosinistra, rico- nosce la sconfitta e gli telefona per congratularsi. - (PRIMAPRESS)