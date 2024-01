Laurea per Giulia Cecchettin: il 2 febbraio la consegna alla memoria della studentessa vittima di femminicidio

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Si terrà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 11,00 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo il conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, studentessa dell'Università di Padova vittima di femminicidio pochi giorni prima della discussione di tesi. Alla cerimonia, aperta dai saluti della rettrice, Daniela Mapelli, sarà presente il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. La cerimonia vede la presenza dei familiari di Giulia, che prendono parola durante l'evento e ai quali viene consegnato dalla rettrice il diploma di laurea. In sala sono molti i compagni e le compagne di studio, gli amici e le amiche, con un saluto dedicato a Giulia. Fra gli interventi, sono in programma anche quello del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Gaudenzio Meneghesso, e della relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, Silvia Todros. - (PRIMAPRESS)